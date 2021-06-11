Samanyolu Haber /Gündem / Leyla Güven'in 22 yıl hapis cezası onandı /11 Haziran 2021 10:57

Leyla Güven'in 22 yıl hapis cezası onandı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'e verilen 22 yıl 3 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

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Milletvekilliği düşürüldükten sonra yargılandığı dava nedeniyle tutuklanan Leyla Güven'e verilen 22 yıl 3 ay hapis cezası Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada Güven’e "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 14 yıl 3 ay, "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla ise iki kez 4'er yıl olmak üzere toplam 22 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Güven'in avukatlarının yerel mahkemenin kararında isabetsizlik bulunduğu gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptığı başvuru reddedildi.

Kaçma şüphesi nedeniyle tahliye talebi reddedildi

Yerel mahkemenin kararının bozulması ve yargılama sürecinin devam etmesi nedeniyle tutukluluk halinin sonlandırılması istemiyle yaptığı başvuruyu değerlendiren Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, başvuruyu esastan reddetti. Mahkeme, Güven'in kaçma şüphesinin bulunduğu, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı, üzerine atılı suçlar bakımından tutuklama tedbirinin orantılı olduğuna karar vererek, tahliye talebini reddetti.

İstinaf Mahkemesi kararında tutukluluğun devamı yönündeki karara karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi'ne itiraz yolunun, verilen ceza kararının onanmasına karşı ise Yargıtay nezdinde temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.
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