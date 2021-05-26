Leyla ile Mecnun'un yayınlanacağı adres belli oldu

Absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun', sekiz yıl önce sona ermesine rağmen Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Dizi izleyicisi, yeni bölümlerin yayın tarihini dört gözle beklemeye başladı.







Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant'ın paylaştığı dizinin yeniden çekileceği bilgisi bir süre önce ortaya çıkmıştı.





Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak diziyle ilgili 'Leyla ile Mecnun'un hayranlarını heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.





Son gelen bilgilere göre fenomen yapım, haziran ayının son günlerinde sete çıkacak ve kısa sürede yeniden yayın hayatına başlayacak.





Ünlü televizyoncu ve sahibi olduğu dijital platformun resmi Instagram hesabından paylaşılan gönderide, "Efsane geri dönüyor! Leyla ile Mecnun yakında tam kadro Exxen'de" ifadeleri kullanıldı.





Senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı yapımın yönetmeninde de değişiklik olmadı. Yayın hayatına başladığı 2011 yılından itibaren 'Leyla ile Mecnun'un yönetmenliğini yapan Onur Ünlü'nün, yeniden başlayacak dizide aynı görevi üstleneceği duyuruldu. Dizinin TRT'de yayınlandığı dönemde büyük bir hayran kitlesi yakalayan Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yeniden bir araya gelecek olması, dizinin hayranlarında büyük bir heyecana neden oldu.