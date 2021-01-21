Samanyolu Haber /Teknoloji / LG cep telefonu pazarından çekiliyor /21 Ocak 2021 12:15

LG cep telefonu pazarından çekiliyor

Güney Kore'nin elektronik devi LG cep telefonu şirketini Vietnam'a satmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Son 5 yılda telefon pazarında 4,5 milyar dolar zarar açıklayan LG’nin radikal bir kararın eşiğinde geldiği iddia edildi. İddialara göre, LG telefon şirketini Vietnam merkezli VinGroup'a satacak.

LG'den yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi: "Küresel pazarda, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere mobil birimdeki rekabet daha da acımasız hale geldi. LG Electronics, mevcut ve gelecekteki rekabet gücünü göz önünde bulundurarak, cep telefonu birimimiz hakkında en iyi kararı vermemiz gereken noktaya geldiğimize inanıyor."

2013'TE İLK ÜÇ ARASINDAYDI

Açıklama LG'nin telefon üretimini tamamen ya da kısmen bırakabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Araştırma şirketi Counterpoint'e göre LG, Strategy Analytics tarafından 2013'ün ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında üçüncü sırada yer almasına rağmen, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ilk yediye bile giremedi.
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