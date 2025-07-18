Samanyolu Haber /Gündem / LGS skandalı yargıya taşındı! /18 Temmuz 2025 12:21

LGS skandalı yargıya taşındı!

Cumhuriyet'in gündeme getirdiği LGS'de şaibe iddiaları sürerken, CHP'den de flaş bir hamle geldi. CHP, LGS için suç duyurusunda bulundu.

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LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki merkezi sınavda soru kitapçıklarının önceden paylaşılması, ve çok sayıda öğrencinin "tam puan alması" tartışılmaya devam ediyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS soru kitapçığının sınavdan önce sızdırıldığı iddialarına ilişkin 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklarken Milli Eğitim Bakanlığı’nda üst düzey bir bürokrat görevden alındı.

Yaklaşık 5 yıldır Bakanlık’ın Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Özgür Türk görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Ersin Karaman atandı.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU
Cumhuriyet'in gündeme getirdiği iddiaların ardından CHP'den de yeni bir adım geldi.

CHP, LGS için suç duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Bu son 8 yılın rekoru olarak tarihe geçti. Geçtiğimiz yıl 352 öğrenci tam puan almıştı.

Sınavın zor olmasına rağmen tam puan alan öğrenci sayısının bir önceki yıla göre yüzde yüz oranında artması akıllara Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı LGS skandallarını getirmişti.

Cumhuriyet'in 24 Haziran'da duyurduğu haberde, LGS sınavında öğrenciler oturuma devam ederken bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğu ortaya çıkmıştı.
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