LGS tercih sonuçları 2024 açıklandı

LGS tercih sonuçları, puanlarına göre sıralama yapan öğrenciler için MEB sayfasında erişime açıldı. 2024-2025 eğitim döneminde liseye başlayacak olan öğrenciler, yeni sonuçlarını öğrenebilecek. Adaylar sonuçlara, MEB’in internet sitesi üzerinden erişebiliyor.

28 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında 1 milyon 13 bin 239 öğrenci, merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 96.21'i tercihlerine yerleşti.





Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde fen liselerindeki 39 bin 720 ve sosyal bilimler liselerindeki 9 bin 480 kontenjanın tamamı doldu.





Anadolu liselerinde bulunan 67 bin 390 kontenjana 67 bin 167 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,66 oldu.







Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 43 bin 268 kontenjana 41 bin 135 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 95,07 oldu.





Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 6 bin 805 kontenjan açıldı. Bu kapsamda açılan kontenjanlara başvuran öğrencilerin tamamı tercihlerine yerleştirildi.





LGS tercih sonuçları 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü erişime açıldı, yerleştirildiği okullar belli olan adaylara sonuç bilgi kağıdı gönderilmeyecek. Öğrenciler tercih sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisi ile www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı %97,42 olarak gerçekleşti.Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 42 bin 490 kontenjana 39 bin 627 öğrencinin yerleşmesiyle doluluk oranı yüzde 93,26 olarak gerçekleşti.Merkezî ve yerel yerleştirmede tercih sırasına göre yerleşme durumu ise şöyle gerçekleşti: Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 72.64'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti.Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 95,77'si ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.Tarih Açıklama22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin Yerleştirme Başvurularının Alınması16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı