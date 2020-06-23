LGS’ye giren öğrencide korona çıktı sınava girenleri teste çağırdılar

Manisa’da Covid-19 tanılı bir öğrencinin, herhangi bir önlem alınmaksızın diğer öğrencilerle aynı salonda sınava alındığı öne sürüldü. Çoçuğu, Covid-19 tanılı olduğu belirtilen bir öğrenci ile aynı salonda sınava giren veli, yaşadıklarını BirGün’e anlattı. Veli, ilçe milli eğitim müdürünün Covid-19 tanılı öğrenciyi oturum arasında salondan çıkarmak istemesiyle ortaya çıkan skandala ilişkin şunları söyledi:









“Bahsi geçen salonda kızım da sınava girdi. Eşim kapıda kızımı bekliyordu. Sınav bitti ama o salondaki çocuklar çıkmadı. Eşim telaşlanıp beni aradı. Ben de işlerimi bitirip yanına gittim ve çocukların halen çıkmadığını gördüm. Tüm velileri toplantı salonuna aldılar. Orada bir doktor bize çocuklarımızı 14 gün odalarından çıkarmamamız gerektiğini söyledi. Tebligat imzalatmaya çalıştılar ama çoğu veli imzalamadı. Bu esnada çocuklarımız halen ortada yoktu. Velilerin tepki göstermesiyle çocuklar getirildi. Dün (pazar) akşam Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir ekip evimize gelerek bizi PCR testine çağırdı. Bu iddia doğru değilse neden bizi teste çağırdılar ve neden çocuklarımızın karantinada kalması gerektiğini söylediler?”







