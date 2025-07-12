Samanyolu Haber /Gündem / LGS'de tartışmalı sonuç: 719 birinci çıktı /12 Temmuz 2025 10:23

LGS'de tartışmalı sonuç: 719 birinci çıktı

Liselere Geçiş Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Sınav sonucuna göre 719 öğrenci tam puan alarak birinci oldu. Bu durum soru kitapçığının sızdığı tartışmalarını beraberinde getirdi.

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Liselere Geçiş Sınavı’nın sonuçları açıklandı. Sınav sonucuna göre 719 öğrenci tam puan alarak birinci oldu. CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bu sayının son 8 yılın en yüksek birinci sayısı olduğunu söyledi.

Özçağdaş, sınav devam ederken LGS kitapçıklarının sızdırılmasını hatırlatarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması için 4 sorudan oluşan önergede bulundu.

Özçağdaşın önergesi ve açıklaması şöyle:

LGS sonuçlandı, 719 birinci çıktı! Sınavın yapıldığı sekiz yılın en yüksek birinci sayısı! Bunun, sınav devam ederken kitapçıkların whatsapp gruplarında yayınlanmasıyla ilişkisi nedir diyerek, soru önergesi verdim.

Birinci olan öğrencilerin il, ilçe ve okul bazında dağılımları nedir?
Birinci olan öğrencilerin okullar bazında dağılımı nedir?
Sınav devam ederken LGS kitapçıklarını paylaşan kişiler kimlerdir? Bu kişilere inceleme soruşturma başladı mı?
Öğretmenlerin bile sınav sonunda görebildiği ve sınavın ertesi günü elde edebileceği kitapçığın pdf dosyası olarak paylaşılabiliyor olması, sınav güvenliğinin sağlanmadığının göstergesi değil midir?
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