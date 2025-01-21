Samanyolu Haber /Dünya / Libération gazetesi X'te paylaşım yapmama kararı aldı /21 Ocak 2025 22:44

Libération gazetesi X'te paylaşım yapmama kararı aldı

Fransa merkezli Libération gazetesi X sosyal medya platformunda paylaşım yapmama kararı aldığını duyurdu.

SHABER3.COM

Fransa merkezli Libération gazetesi X sosyal medya platformunda paylaşım yapmama kararı aldı.

Gazete kararını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Paylaşım yapmama gerekçesi olarak platformun gazetenin değerleri ile uyumlu olmaması gösterildi.

Açıklamada okuyuculardan gazeteyi diğer sosyal medya platformlarından ve gazetenin internet sitesi üzerinden takip edilmesi istendi.

Libération'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Libération, 21 Ocak 2025 tarihinden itibaren içeriklerini X sosyal medya platformunda paylaşmama kararı almıştır. Bu platformla iş birliği, artık gazetemizin değerleriyle uyumlu değildir. Makalelerimizi, araştırmalarımızı, yazılarımızı ve videolarımızı Liberation.fr adresinde ve şu anda aktif olan diğer sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz.”

Kurucuları arasında Jean-Paul Sartre'ın da yer aldığı gazete 1973 yılında Paris'te kurulmuştu.
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