Samanyolu Haber /Teknoloji / Libra'yı Vodafone da terk etti /23 Ocak 2020 17:18

Libra'yı Vodafone da terk etti

Facebook'un öncülük ettiği ve Bitcoin'i tahtından edebileceği belirtilen kripto para projesi Libra'da sürpriz gelişme... Telekomünikasyon devi Vodafone da Libra Birliği'nden çekildi. Şirket kendi ödeme projeleri üzerinde çalışacak.

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2019 yılı ekim ayında nihai şeklini alan Libra Birliği, proje haziran ayında ilk açıklandığında toplam 28 üyeden müteşekkildi. 

Projeden erken ayrılan Visa Inc., Mastercard Inc. ve sonrasında resmi imza atılmadan ayrılanların ardından üye sayısı 20'ye düştü.

VODAFONE ARTIK LİBYA BİRLİĞİ İÇİN ÇALIŞMAYACAK

Libra Birliği'nin politika ve iletişim biriminin başındaki isim Dante Disparte, “Vodafone artık Libra Birliği'nin bir üyesi değil." ifadelerini kullandı. 

Disparte, "Birlik üyeleri zamanla değişse bile Libra'nın yönetim ve teknoloji tasarımı Libra ödeme sisteminin güçlü kalmasını sağlar. Birlik güvenli, şeffaf ve Libra ödeme sisteminin tüketici dostu uygulamasını sağlamak için çalışmaya devam edecek.” dedi.

FACEBOOK BAŞARILI OLABİLECEK Mİ?

Sınır ötesi para transferlerini kısa mesaj göndermek kadar kolay hale getirmeyi hedefleyen küresel bir dijital para fikri olan Libra ortaya atıldığından bu yana birçok zorlukla karşılaştı. 

Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ve anlık mesajlaşma programlarının da sahibi olan sosyal medya platforum Facebook'un kripto para projesi Libra'ya hükümetler de karşı çıkıyor. 

Almanya ve Fransa merkez bankaları Libra'yı tanımayacaklarını ilan etmişti.. 
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