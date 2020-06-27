Samanyolu Haber /Dünya / Libya, 2'nci Suriye olma yolunda /27 Haziran 2020 22:11

Libya, 2'nci Suriye olma yolunda

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) birliklerinin General Halife Hafter'e bağlı milisleri Trablus yakınlarında püskürtmesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

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Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) meclis grubu dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, iç savaşın hüküm sürdüğü Libya'nın 2'nci Suriye potansiyeli olduğunu belirterek, bölgede çok fazla dış aktörün bulunduğunu söyledi. 

Hardt, Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) birlikleri ile General Halife Hafter'e bağlı milisler arasında çatışmaların sürdüğü Libya'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Libya'da zengin petrol kaynakları bulunmasının yanı sıra çeşitli savaş baronlarının "ceplerini doldurma" umudu taşıdığını belirten Alman siyasetçi, ülkede siyasi çözüm için acilen bir zemin tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

"MÜZAKERE MASASI İÇİN DOĞRU ZAMAN"

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Hardt, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün video konferans aracılığıyla yaptıkları görüşmede Libya'da ateşkes çağrısını yinelemelerine dair değerlendirmede bulundu.

Hardt, her iki liderin de Hafter'i askeri bir çözümde ısrarcı olmaması konusunda ikna etmesi gerektiğini ifade etti. Hardt, Hafter'in durumunun zayıflamasının müzakere masasına oturması için doğru zaman olduğunun bir işareti olduğunu söyledi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) meclis grubu dış politika sözcüsü Jürgen Hardt

Libya'nın doğu ve güney bölgelerini kontrolü altında bulunduran General Hafter, geçen yıl nisan ayında UMH denetimindeki Trablus'u ele geçirmek için bir operasyon başlatmıştı. Trablus'a kadar ilerleyen Hafter'a bağlı milisler, Türkiye'nin desteklediği UMH birlikleri tarafından geri püskürtülüyor.

"ASKERİ YÖNTEMLERLE KAZANMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Hafter'in Trablus'u ele geçirememesi sebebiyle müdafaa pozisyonunda olduğunu belirten Hardt, "Ancak her iki taraf için de bu iç savaşı askeri yöntemlerle kazanmak mümkün değil." dedi. 

Hardt dış aktörlerin savaşan taraflara barış müzakereleri için baskı yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Jürgen Hardt, eğer taraflar Libya'da siyasi bir çözümde anlaşırsa Avrupa'nın ve diğer ülkelerin, Libya'da "barışçıl demokratik ve laik bir geleceğe" taşınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

AVRUPA BİRLİĞİ DIŞARIDA KALMAKTAN ENDİŞELİ

Alman Bertelsmann Vakfı Ortadoğu Uzmanı Christian Hanelt ise Libya'daki gelişmeler açısında kritik bir noktaya gelindiği görüşünde. 

Hanelt, DW'ye verdiği mülakatta, "Türkiye batılı ülkelerin bir cephe olarak ülkenin oldukça merkezine ilerlemesi için askeri olarak katkı sağladı." dedi. 

Diğer tarafta ise General Hafter'e siyasi ve askeri olarak destek sağlayan Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın bulunduğunu hatırlatan Hanelt, farklı çıkarları krizin tırmanmasına sebep olduğunu belirtti. 

Hanelt, Fransa'nın ise resmi olarak Avrupa Birliği ile aynı çizgiyi izlemesine ve UMH'ye destek vermesine rağmen, gerçekte sıkı askeri ve mali ilişkileri sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'da takip ettiği tutuma "sempati" duyduğunu ifade etti.

"Türkiye ve Rusya'nın Libya'nın geleceğine dair vereceği kararda Avrupa Birliği'nin hiçbir etkisinin bulunmayacak olması bir mesel." diye yorumlayan Hanelt, bunun da AB için büyük bir endişe olduğunu sözlerine ekledi.
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