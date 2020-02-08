Libya 4 milyar dolar rezervi 'güvencesiz olarak' Merkez Bankası'na gönderdi

Dubai merkezli El Arabiye Televizyonu’na konuşan Ağa, 2013’te çıkarılan yasalara göre Meclis’in onayı olmadan büyük miktarda paraların yurt dışına gönderilmesi yasaklanıyor.







Bu paraların Türk Merkez Bankası’nın yabancı para varlıklarını artırmayı ve döviz fiyatlarını kontrol altına almayı amaçladığını belirten Ağa, bu paraların ayrıca Türkiye ve Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında yapılan ve Trablus’a zırhlı araç, silah ve drone gönderilmesini amaçlayan anlaşmaların bir garantisi niteliğinde olduğunu da öne sürüyor.





Ağa, bu paraların ayrıca militanların Türkiye’ye transferi ve tedavileri, Muammer Kaddafi döneminde yapılan anlaşmalardan dolayı paralarını alamayan Türk şirketlerinin zararlarının karşılanmasında da kullanılabileceğini öne sürüyor.





Libya Merkez Bankası paralel iki merkez bankası şeklinde hizmet veriyor. Ana merkez Trablus’ta bulunan Merkez Bankası’nın ayrıca Halife Hafter liderliğindeki muhaliflerin kontrolündeki Bingazi ve diğer kentlerinde de şubeleri bulunuyor. Libya Likidite Krizleri Komitesi Merkezi de Hafter’in denetimindeki El Beyda kentinde.