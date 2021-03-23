Libya açıklarında göçmen gemisi battı: 60 ölü

Zor durumdaki göçmenlerden gelen çağrıları kabul eden Alarm Phone isimli sivil toplum örgütü, Libya açıklarında geminin motorunda yangın çıkması ardından 60 dolayında göçmenin sulara kapılarak kaybolduğunu duyurdu.







Olayın 14-18 Mart gecesi yaşandığı bilgisi verildi. Gemide 100’ü aşkın kişinin bulunduğu belirtildi.Hayatta kalanların verdiği bilgilere göre gemide Sudanlı, Senegalli, Suriyeli, Pakistanlı, Faslı ve Mısırlı göçmenler bulunuyordu. 45 dolayında kişinin Libyalı balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtildi.





Afrika’dan Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenler çoğunlukla Tunus ve Libya’dan hareket ediyor. En yakın kıyılar İtalyan kıyıları olduğu için göçmenler İtalya üzeri Avrupa’nın diğer ülkelerine ulaşmaya çalışıyor.





Uluslararası Göç Örgütü’ne göre 2020 yılında Akdeniz’de 1.200’ü aşkın göçmen hayatını kaybetti.