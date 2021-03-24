Samanyolu Haber /Gündem / Libya açıklarında mülteci gemisi battı: 60 kişi hayatını kaybetti /24 Mart 2021 10:59

Libya açıklarında mülteci gemisi battı: 60 kişi hayatını kaybetti

Libya açıklarında mültecileri taşıyan bir geminin batması sonucu 60 kişi deniz sularında kayboldu.

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Zor durumdaki mültecilerden gelen çağrıları kabul eden Alarm Phone isimli sivil toplum örgütü, Libya açıklarında geminin motorunda yangın çıkması ardından 60 dolayında mültecinin sulara kapılarak kaybolduğunu duyurdu.

Olayın 18 Mart gecesi yaşandığı bilgisi verildi. Gemide 100’ü aşkın kişinin bulunduğu belirtildi. Hayatta kalanların verdiği bilgilere göre gemide Sudanlı, Senegalli, Suriyeli, Pakistanlı, Faslı ve Mısırlı mülteciler bulunuyordu. 45 dolayında kişinin Libyalı balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Afrika’dan Avrupa’ya ulaşmaya çalışan mülteciler çoğunlukla Tunus ve Libya’dan hareket ediyor. En yakın kıyılar İtalya kıyıları olduğu için mülteciler İtalya üzerinden Avrupa’nın diğer ülkelerine ulaşmaya çalışıyor.

Uluslararası Göç Örgütü’ne göre 2020 yılında Akdeniz’de 1200’ü aşkın mülteci hayatını kaybetti.
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