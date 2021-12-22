Libya’da iki gün kala cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmayacağı açıklandı

Libya Meclisi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçiminin planlandığı gibi iki gün içinde gerçekleştirmenin “imkansız” hale geldiğini söyledi. Karar, petrol zengini ülkede on yıllık kaosu sona erdirme amaçlı uluslararası çabalara büyük bir darbe olarak görülüyor.







Seçimin belirlenen tarihte gerçekleştirilemeyeceği beklenmesine rağmen bugüne kadar buna dair hiçbir resmi açıklama yapılmamıştı. Seçim sürecini yürütmekle görevli komitenin başkanı vekil Hadi el-Sagheir, Meclis Başkanı Aguila Saleh’e yazdığı mektupta, komitenin “seçimin 24 Aralık’ta planlandığı gibi yapılmasının imkansız olduğunu” bulduğunu bildirdi. Al-Sagheir, komitenin “teknik, güvenlik ve adli raporları inceledikten” sonra bu sonuca ulaştığını kaydetti. Oylama için başka bir tarih belirlenip belirlenmediğini veya seçimlerin tamamen iptal edilip edilmediği ise belirtilmedi.





Bugüne kadar nihai bir aday listesi belirlemekten kaçınan seçim komisyonu Salı günü geç saatlerde seçim komitelerini dağıttı ve oylamanın sorumluluğunu meclise devretti. Pek çok milletvekili, seçimlerin planlandığı gibi yapılmamasını protesto etmek için Libyalıları sokaklara çıkmaya çağırdı.





Çarşamba günü ilerleyen saatlerde, seçim komitesi cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için 24 Ocak olarak yeni bir tarih önerdi ve Meclis’e oylamanın Cuma günü planlandığı gibi yapılmamasına neden olan sorunları ele alması çağrısında bulundu.





Libya 2011’de diktatör Muammer Kaddafi’ye yönelik halk ayaklanmasından sonra iç savaşa düştü. Sonrasında ülke biri doğuda general Halife Hafter liderliğinde, diğeri batıda başkent Trablus’ta BM destekli başka bir yönetim arasında bölündü. Her iki taraf da çeşitli milisler ve yabancı güçler tarafından destekleniyor.





Nisan 2019’da, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Hafter’a bağlı güçler, Trablus’u ele geçirmek için bir saldırı başlatmış, Türkiye’nin BM destekli hükümete verdiği askeri destek üzerine bu taarruz başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ekim 2020’da ulaşılan ateşkes anlaşması çerçevesinde seçimlerin 24 Aralık 2021’de yapılması, o süreye kadar bir geçiş hükümetinin kurulması kararlaştırılmıştı. Meclis komitesi, hükümetin görev süresinin 24 Aralık’ta sona erdiğini söylediğinden, geçici hükümetin kaderi şu anda belirsizliğini koruyor.

