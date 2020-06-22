“Libya’dak Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye’ye 12 milyar dolar aktardı”

“Libya Review” adlı haber sitesi Türkiye’nin askeri yardımları karşılığında Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükumeti’nin Türkiye’ye 12 milyar dolar ödediğini yazdı.





Site, ortaya çıkan yeni bilginin UMH Başbakanı Fayiz es Serrac’ın ülkenin doğusundaki General Halife Hafter’e karşı yürüttüğü savaşında Türkiye’ye ne kadar bağımlı olduğunu gösterdiğini belirtti.





Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2011 yılında Libya’ya yönelik aldığı aldığı silah ambargosu kararına rağmen Libya’ya Suriyeki savaşçıları taşıdı. Silahlı ve silahsız insansız hava araçları ve her türlü askeri desteği verdi. Ayrıca Libya’da çok sayıda Türk askerinin askeri danışman görüntüsü altında bulunduğu bilinyor.





Libya Review’in haberine göre Serrac hükumeti Türkiye Merkez Bankası’na 4 milyar dolar para yatırdı. Bu paranın Türk Merkez Bankası’nda emanet para olarak tutulacağı kaydedildi.





Ayrıca Türkiye’nin son askeri harcamaları için de Türk Merkez Bankası’na 8 milyar dolar para aktarıldı. Bu paranın askeri yardım karşılığı ödeme olarak aktarıldığı kaydedildi.





SSTEK’E MİLYONLARCA EUROLUK PARA TRANSFERLERİ

Libya Review haber sitesi ayrıca Libya’dan Türkiye Savunma Sanayii Teknolojileri Anonim Şirketi’ne (SSTEK AŞ) yüz milyonlarca euroluk para transferi talimatlarının verildiğini ortaya çıkardı.





SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, 2016 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın %100 iştiraki olarak kurulmuştu. Türkiye’deki kamuya bağlı bütün savunma şirketleri SSTEK ünyesine alınmıştı.





Libya Review’in ulaştığı bir belgeye göre, Libya UMH Hükumeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, bir resmi yazıda Libya Merkez Bankası Başkanı Sadık el Kebir’den SSTEK’e 169 milyon euro para transfer etmesini talep ediyor. Aynı yazıda İçişleri Bakanlığı önceki bir akreditif ihracınının iptal edilmesini istiyor ve direkt olarak paranın yatırılmasını istiyor.





Başka bir belgede ise Libya UMH İçişleri Bakanlığı Mali İşler Bölümü Başkanı Albay Muhammed Frada, Libya Merkez Bankası’nın bankacılık operasyonları biriminden paranın transferinin tamamlanmasını istiyor.





Yine bir başka belgede Libya Denetim Bürosu Başkanı Halid Şakşak, İçişleri Bakanlığı’na ülkedeki olağanüstü hal nedeniyle SSTEK’den yapılan ithalata istisnalar getirileceğini ve bu ithalatin normal yasal düzenlemelerden muaf tutulacağı kaydediliyor.





SSTEK’in en büyük iştiraklerinden birisi olan BMC’nin ürettiği “Kirpi” zırhlı araçlarının Libya’daki savaşta UMH güçleri tarafından kullanıldığına ve gemilerden onlarcasının indirildiğine ilişkin görüntüler dünya basınında çokça yer almıştı.