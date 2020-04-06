Samanyolu Haber /Gündem / Libya’daki Suriyeli paralı askerler: Türkiye maaşlarımızı ödemiyor /06 Nisan 2020 10:46

Libya’daki Suriyeli paralı askerler: Türkiye maaşlarımızı ödemiyor

Türkiye’nin Libya’ya gönderdiği Suriyeli paralı askerlerden öldürülenlerin sayısı 165’e yükselirken, bu askerler arasında Türkiye’ye olan hoşnutsuzluk da hızla artıyor.

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Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre son günlerde Halife Hafter güçleriyle yaşanan çatışmalarda dokuz Suriyeli paralı asker daha öldürüldü.

Böylece Aralık ayından itibaren Libya’ya gönderildikleri kamuoyuna yansıyan Türkiye destekli Suriyeli milislerden öldürülenlerin sayısı 165’e yükseldi. Öldürülen paralı askerlerin El Mutasım Bölüğü, Sultan Murat Tugayı, Suqur el Şamal Tugayı, El Hamza ve Süleyman Şah Tugayları'nın mensubu olduğu öne sürülüyor. 

SOHR’a göre çatışmalar ağırlıklı olarak başkent Trablus’un güneyindeki Selahattin, Trablus Havaalanı yakınlarındaki El Ramla, El Hadaba Projesi bölgesi ve Misrata şehrinde yaşanıyor ve paralı askerler de buralardaki çatışmalarda hayatlarını kaybediyor. 
Ahwalnews'in haberine göre  Türkiye’nin 2 bin dolar maaş vadederek Libya’ya gönderdiği paralı askerler arasında Türkiye’ye yönelik hoşnutsuzluk da artıyor. SOHR hoşnutsuzluğun sebebi ise maaşların ödenmemesinden dolayı Libya’da zor durumda kalmaları. 

SOHR, elde ettiği ses kaydında bir savaşçının Libya’ya savaşmak için gelmek isteyenlere gelmeme çağrısında bulunduğunu da öne sürüyor.

SOHR’a göre ses kaydındaki savaşçı, “Türkiye sadece bir aylık maaşımızı ödedi. Bizim için hiçbir güvence sağlamadı. Sigarayı bile onlardan zar zor alıyoruz. Hafter güçlerinin bulunduğumuz bölgeye gelmesinden itibaren evlerimizden çıkmıyoruz. Hepimiz Suriye’ye geri dönmek istiyoruz" diyor.
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