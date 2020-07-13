Samanyolu Haber /Dünya / Libya Dışişleri Bakanı gibi konuştu! /13 Temmuz 2020 14:37

Libya Dışişleri Bakanı gibi konuştu!

Libya Dışişleri Bakanı gibi konuşan Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, ateşkesin destek verdikleri Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin (UMH) işine gelmediğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu TRT Haber'e verdiği mülakatta, "Şu anda Libya'da bir ateşkes ilan edilse bu Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin işine gelmez. Çünkü (General) Hafter samimi değil, siyasi süreçle ilgili bir yol haritası yok." dedi.

Hafter'i bağlı birliklerin Sirte ve Cufra şehirlerinden çıkması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "UMH'ye geri verilmesi lazım, eğer bu şartlar olursa UMH ateşkes istiyor. Bunu Rusya'ya ilettik, üzerinde çalışıyorlar" diye konuştu.

SİRTE İÇİN ASKERİ HAREKÂT HAZIRLIĞI

Sirte'nin kurtulması için askeri harekât hazırlıkları olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Ancak masada çözmek istiyoruz. Libya ateşkes kalıcı olmalı, ateşkesi bozan tarafa müeyyede uygulanmalı ve bunların ateşkes anlaşmasında garanti altına alınması lazım." dedi.

Çavuşoğlu, Libya UMH ile imzaladıkları mutabakat çerçevesinde bölgede petrol sondajı yapacaklarını söyledi: "Libya ulusal şirketi, İtalya, İngiltere, ABD, Rusya olsun üçüncü ülkelerin şirketleriyle sondaj ve araştırma yapmaya hazırız."
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