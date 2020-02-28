Libya görüşmelerinde yine anlaşma yapılamadı

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i temsil eden heyetlerin katılımıyla başlaması planlanan görüşmelerde, Libya'da kalıcı ateşkese ilişkin somut bir adım atılamadı.







BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerin bugün sona erdiğini, bununla beraber 2'nci tur için mart ayı sonlarına doğru tarafları tekrar Cenevre'ye davet edeceğini bildirdi.