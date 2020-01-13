Libya görüşmesi sona erdi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da aralarında olduğu bir Türk heyeti de ateşkes görüşmeleri için Moskova’da bulunuyor.Bugün başlayan ateşkes görüşmeleriyle taraflar arasında bir anlaşmanın imzalanması bekleniyordu. Ancak görüşmelerin sonunda bir anlaşma çıkmadı.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hafter tarafının ateşkes anlaşması için yarın sabaha kadar süre istediğini açıkladı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov, ateşkes görüşmelerine ilişkin ortak basın açıklaması düzenliyor.





Çavuşoğlu açıklamasında "(Libya için) Muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya çıkardık. Hafter tarafı (Libya ateşkes mutabakatını imzalamak için) yarın sabaha kadar süre istedi" dedi.





Sputnik’in haberine göre Libya’da taraflar birbirlerine yönelik saldırganlıklara son verme ve tüm alanlarda askerî gerilimi azaltma konusunda mutabakat sağladı.





Moskova’da düzenlenen zirvede sunulacak ateşkes anlaşmasının taslağı sızdırılmıştı.El Arabiya kanalının Arapça sitesinde yayımlanan taslak metinde, “Libya’ya Türk askeri gönderilmesine son verilmesi” maddesi dikkat çekiyor. Taslakta ayrıca, ateşkesin Birleşmiş Milletler gözetiminde devam ettirilmesi maddesi de yer alıyor.





Libya, batıda Trablus merkezli Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğuda Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar arasında iktidar çatışmalarına sahne oluyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü ise yerel aşiretlerin elinde.





Hafter güçleri Nisan ayından bu yana Trablus'a doğru ilerlemeye çalışıyor ve geçtiğimiz günlerde ülkenin önemli kentlerinden Sirte'de kontrolü ele geçirdi. Ulusal Mutabakat Hükümeti de Hafter'e bağlı güçlere karşı Türkiye'den askeri yardım talep etti.





Hafter'e bağlı güçlerin de Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan tarafından desteklendiği söyleniyor.