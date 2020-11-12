Samanyolu Haber /Dünya / Libya için anlaşma sağlandı: Seçime gidiliyor /12 Kasım 2020 01:26

Libya için anlaşma sağlandı: Seçime gidiliyor

Tunus'taki Libya Diyalog Konferansı'nda varılan mutabakata göre ülkede 18 ay içinde seçime gidilmesine karar verildiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Misyonu Temsilcisi, Tunus'taki Libya Diyalog Konferansı'nda 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Tunus'ta devam eden Libya Diyalog Konferansı'nda yeni bir adım daha atıldığını belirterek, "Ülkedeki taraflar Libya kurumlarının birliğini hedefleyerek 18 ay sonra ülkede seçimlerin yapılması konusunda mutabakata vardı" ifadelerini kullandı.

Devam eden iç savaşla fiili olarak ikiye bölünen Libya'da taraflar geçtiğimiz haftalarda BM girişimleri sonrasında ateşkes anlaşmasına varmıştı. Ülkede seçimlerin yapılması için sağlanan anlaşmanın Libya'daki bölünmüşlüğe çare olup olmayacağı ise bilinmiyor.
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