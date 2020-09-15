Libya ile ilgili flaş iddia: 'Türkiye’nin desteklediği Serrac başbakanlıktan istifa edecek'

İç savaşın bitmediği ikiye bölünen Libya'da Türkiye’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifa edeceği öne sürüldü.





Bloomberg’in aktardığına göre Başbakan Fayiz es-Serrac istifaya hazırlanıyor.





Habere göre, Serrac’a yakın kaynaklar, Başbakanlık görevini bırakacak olan Serrac'ın, Cenevre'deki görüşmeleri sürdürmeye ise devam edeceğini aktardı.





Uzun süredir kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle eleştirilen Serrac'ın istifa sonucu politik baskıyı biraz olsun azaltmak istediği ortaya atılan iddialar arasında.





Bazı Arap kanalları ve uluslararası medyada Başbakan Faiz es-Serrac ile Halife Hafter'in gelecek perşembe Paris'te görüşeceklerini duyurmuştu.





Libya Başkanlık Konseyi Sözcüsü Galib el-Zaklai, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası aracılar ne kadar büyük olursa olsun, ne yakın ne de uzak gelecekte kesinlikle böyle bir buluşma olmayacak" ifadelerini kullandı.





Serrac'ın Hafter ile kesinlikle bir araya gelmeyeceğini belirten Zaklai, medyadaki haberlerin yalan olduğunu vurguladı.