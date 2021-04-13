Samanyolu Haber /Dünya / Libya ile vizeler kaldırılıyor /13 Nisan 2021 20:56

Libya ile vizeler kaldırılıyor

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, "Vizelerin tamamıyla kaldırılması ile ilgili hemen işlemlere başlayacağız. Ve inşallah Ankara'da bir büyükelçiliğimiz ve Bingazi'de bir konsolosluk açılması için gerekli girişimleri başlatacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün görüştüğü Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe temaslarını bugün İstanbul’da sürdürdü. Dibeybe, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Beşiktaş’ta bir otelde düzenlediği ‘Türkiye-Libya Hibrit Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil de yer aldı.

“TÜRKİYE’NİN LİBYA’MIZA YAPTIĞI KATKILARIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU İLETTİM”

Toplantıda konuşan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, şunları söyledi:

* Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, özellikle sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber imzaladığımız anlaşmalarla beraber, bu ihtiyaç ve eksikliklerimizi gidermeye çalışacağız.

* Biliyorsunuz ki, bizim hükümetimizin önceliklerinden biri de yarım kalan projeleri tekrar harekete geçirmek. Ve önünde olan bütün engelleri kaldırmaktır.

* Biz şehirlerimizin, suretinin değişmesini istiyoruz. Dün yaptığımız görüşmelerde Cumhurbaşkanı’na Türkiye’nin Libya’mıza yaptığı katkıların ne kadar önemli olduğunu ilettim ve iki ülkenin gelişimi adına önemli adımlar atmamız gerektiğini söyledim.

“VİZELERİN TAMAMİYLE KALDIRILMASI İLE İLGİLİ HEMEN İŞLEMLERE BAŞLAYACAĞIZ”

Dibeybe, “Serbest ticaret anlaşması bence de öncelikli bir mevzu. Bunu da en kıza zamanda imzalamamız gerekmektedir. Vizelerin tamamıyla kaldırılması ile ilgili hemen işlemlere başlayacağız. Ve inşallah Ankara’da bir büyükelçiliğimiz ve Bingazi’de bir konsolosluk açılması için gerekli girişimleri başlatacağız” diye konuştu.

Sınırlı sayıda fiziksel katılımcının bulunduğu ve çevrimiçi olarak düzenlenen toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.
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