Libya ısındı: Türkiye destekli ordu, Mısır'ın 'müdahale ederim' dediği bölgeye giriyor

Reuters’in haberine göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti savaşçıları, Libya Ulusal Ordusu altında bulunan ve ülkenin ana petrol terminallerine açılan kritik kapı olan Sirte’yi ele geçirmek için kente yaklaştı.







Ahvalnews.com'un Reuters haber ajansından aktardığına göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti komutanları ve tanıklar, yaklaşık 200 aracın Misrata’dan Tawergha’ya doğru hareket ettiğini söyledi.





Türkiye tarafından desteklenen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Sirte ve Cufra’yı ele geçireceklerini söylemiş, operasyon hazırlığına başlamıştı. Ancak Sirte ve Cufra’ya yönelik operasyon hazırlığına komşu ülke Mısır’dan sert tepki gelmişti. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Sirte ve Cufra’nın kırmızı çizgileri olduğunu belirterek Türkiye’yi hedef almıştı ve “askeri müdahale” mesajı vermişti.





Sirte'nin stratejik önemi, Cufra Hava Üssü'nün kuzeyinde yer alması ve petrol ihracında önemli bir yere sahip olmasından geliyor.



