Libya ısrarının sebebi belli oldu

Türkiye'nin bölgedeki varlığı tartışma konusu olurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Darbeci Hafter'in Libya halkının hakkı olan petrolü kaçak yollardan satma girişimlerinin engellemek için elimizden geleni yapacağız ve buna müsaade etmeyeceğiz" sözleri bu konuda güçlü bir mesaj olarak öne çıkıyor.







Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Libya ile yedi ruhsat alanı belirlendiğini ve bu bölgelerde Türkiye Petrolleri'nin (TP) sismik arama yapacağını açıkladı.





Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Libya'da petrol arama ve üretim çalışmaları için ruhsat başvurusunda bulunduğunu belirterek, "Libya ile yapılan mutabakat kapsamında 7 ruhsat alanı belirledik, yaklaşık 3 ay kadar askı ve ilan süreci devam edecek. 3-4 ay içerisinde sismik aramaları yapacağız, buradan alınan veriler değerlendirildikten sonra da lokasyon belirleyeceğiz" ifadesini kullandı.





Karar'da yer alan habere göre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de altı sondajı tamamladığını ve "Yavuz" sondaj gemisinin Selçuklu-1 lokasyonunda yedinci sondaja devam ettiğini söyledi. Doğu Akdeniz'de TP'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığı ruhsat alanlarındaki çalışmaların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin TP'ye verdiği ruhsat alanlarında da sondaj yapıldığını vurgulayan Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:





"Libya ile yapılan mutabakat kapsamında ise 7 ruhsat alanı belirledik. TP geçtiğimiz haftalarda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmek suretiyle burada petrol arama ve üretim faaliyeti için izin istedi. Yasal bir prosedür var, yaklaşık 3 ay kadar askı ve ilan süreci devam edecek. Sonrasında başka başvuran olmazsa, TP bu alanda da petrol aramalarına başlamış olacak ve 3-4 ay içerisinde önce sismik aramaları yapacağız, buradan alınan veriler değerlendirildikten sonra da lokasyon belirleyeceğiz. Bu mutabakatla Doğu Akdeniz'in batı kısmında sınırı da netleştirmiş olduk."





Dönmez, Libya'nın istikrar ve güvenliğe kavuşmasının öncelikli olduğunu belirterek, "Her iki ülkenin lideri de doğal gaz ve petrol aramalarında iş birliğinin daha da geliştirilmesi noktasında görüşlerini beyan etmişlerdi. Altyapı ve üstyapıda birçok işler de olacak. Bizim müteahhitlerimiz o bölgeye alışık. Şu anda da iki tane büyük elektrik üretim santralinin inşası bizim iki büyük özel firmamamıza ait. Onlar da bu süreç tamamlanır tamamlanmaz devreye alınma aşamasına geldi" ifadesini kullandı.





TP'nin yakın coğrafyada petrol arama ve üretimi yapan güçlü bir oyuncu haline geldiğini ifade eden Dönmez, salgın sürecinden önce Cezayir ile de planlanan bir çalışma olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.





Dönmez, TP'nin derin denizlerdeki sondaj kabiliyeti kullanmak üzere ülkelerden talepler de geldiğini vurguladı.Diğer yandan Türkiye'nin Afrika'da da maden başta olmak üzere çeşitli yatırımları olduğunu aktaran Dönmez, maden çalışmalarının keşif ve araştırma aşamasında olduğunu dile getirdi.





TP'ye ait "Fatih" sondaj gemisinin Karadeniz'deki sondajına temmuz ayının ortasında başlayacağını anımsatan Dönmez, Türkiye'nin karada da petrol aramalarını sürdürdüğünü, Diyarbakır ve Siirt'te hidrolik çatlatma yönteminin denendiğini ve ilk çalışmaların olumlu sonuçlandığını açıkladı.