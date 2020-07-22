Samanyolu Haber /Gündem / Libya krizinde Türkiye ve Rusya mutabakat sağladı /22 Temmuz 2020 15:00

Libya krizinde Türkiye ve Rusya mutabakat sağladı

Ankara ve Moskova'nın 4 madde üzerinde mutabakat sağladığı açıklandı

SHABER3.COM

Türkiye ve Rusya heyetleri arasında Ankara'da yapılan Libya görüşmeleri sonucunda ortak bildiri yayınladı. Bildiride Ankara ve Moskova'nın 4 madde üzerinde mutabakat sağladığı vurgulandı.

Rusya heyeti 2 gündür Ankara'da temaslarda bulunuyordu.

Türkiye ve Rusya, Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla ortak çabaları sürdürme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde, Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına dair inancın yinelendiğini bildirdi.

Açıklamada, Libya'da sahadaki durumu yatıştırmak ve siyasi bir sürece zemin hazırlamak amacıyla liderleri 8 Ocak'ta İstanbul'da bir girişim başlatan Türkiye ve Rusya'nın, Libya'nın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaçları ve ilkelerine güçlü bağlılıklarını yinelediği belirtildi.

İki ülkenin, Libya'daki krizin askeri çözümü olmadığına ve sorunun ancak Libyalıların öncülüğünde ve Libyalıların sahiplendiği, BM kolaylaştırıcılığında siyasi süreçle çözülebileceğine dair inançlarının ifade edildiği açıklamada, "(Görüşmelerde) BM Güvenlik Konseyince belirlenen Libya'daki terörist şahıslar ve yapılarla mücadeleyi devam ettirme gerekliliği vurgulandı" ifadesi kullandı.

Açıklamada, Libya'da güvenlik ve istikrarı sağlamak ve insani durumu iyileştirmek amacıyla ikili temasları sürdürme yönünde kararlılık yinelenerek şu hususlarda anlaşmaya varıldığı bildirildi:

"Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla, Libyalı tarafların teşvik edilmesi dahil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi, Libya hakkında Berlin Konferansı (19 Ocak 2020) sonuçlarıyla uyumlu olarak ve BM ile eş güdüm halinde Libyalılar arası siyasi diyalogun ilerletilmesinin sağlanması, güvenli insani erişimin sağlanması ve ihtiyaç duyan herkese acil insani yardımın ulaştırılmasını teminen tarafların önlem almaya davet edilmesi, Libya konusunda Ortak Çalışma Grubu'nun oluşturulmasının değerlendirilmesi ve müteakip istişarelerin yakın zamanda Moskova'da yapılması."
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