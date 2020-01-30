Samanyolu Haber /Gündem / Libya medyası: Türkiye gemileri Trablus'a asker ve tank çıkarttı /30 Ocak 2020 10:02

Libya medyası: Türkiye gemileri Trablus'a asker ve tank çıkarttı

Libya medyası, Türk donanmasına ait gemilerin Libya’nın başkenti Trablus’a asker ve tanklar ulaştırdığını belirtti.

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128tv’nin görgü tanıklara dayandırdığı haberde, iki Türk savaş gemisiyle gelen Türk askerlerin çarşamba günü sabah saatlerinde Libya kıyısına indiği, ayrıca bir nakliye gemisiyle de tankların ulaştırıldığı ifade edildi.

‘Ahmar Libya’ portalı da adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, gemilerden indirilen mühimmat ve donanımın Trablus’un merkezindeki hava üssüne ulaştırıldığı aktarıldı.

Aynı portal, bir diğer haberinde, Misrata Havalimanı’na 40 Türk subayını taşıyan Afriqya Havayolları uçağının indiğini bildirdi.
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