Samanyolu Haber /Politika / Libya tezkeresi için 'Millet İttifakı' hamlesi mi? /30 Aralık 2019 22:59

Libya tezkeresi için 'Millet İttifakı' hamlesi mi?

Libya'ya Türkiye'nin asker göndermesini de kapsayan tezkere görüşmeleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Lideri Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i konuyla ilgili görüşmek için ziyaret etti.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Akşener'le bugün Meclis'e gelen Libya tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Libya tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşmelerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç da hazır bulundu. Her iki görüşmenin ardından liderler açıklama yapmadı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM'ye gönderdiği tezkerede Meclis'ten Libya'ya bir yıllığına asker gönderilmesine izin vermesini talep etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da tezkerenin TBMM'ye gelmesinin ardından konuyu görüşmek üzere TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

Ana muhalefet partisi CHP ve HDP Libya tezkeresine karşı çıkıyor.

AKP'nin yanı sıra MHP de tezkereyi destekliyor.

Tezkerenin geçmesi için TBMM'de salt çoğunluk gerekiyor. AKP ve MHP'nin sandalye sayısı salt çoğunluğun üzerinde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Libya tezkeresi için 'Millet İttifakı' hamlesi mi? Sonraki Haber >>

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

Engelliyi kızdırınca!

Engelliyi kızdırınca!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!

Son anda kurtuldu

Son anda kurtuldu

Otobüse kafadan çarptı!

Otobüse kafadan çarptı!

[Bunu da yaptılar!] A Haber: Aç kalmak ömrü uzatıyor

[Bunu da yaptılar!] A Haber: Aç kalmak ömrü uzatıyor

Sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

Sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

Kilisede saldırı anı kamerada!

Kilisede saldırı anı kamerada!

Erdoğan'ın danışmanı: Ortamı hazırlıyoruz...

Erdoğan'ın danışmanı: Ortamı hazırlıyoruz...

Polisin kan donduran intikam yemini!

Polisin kan donduran intikam yemini!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:34:21