Libya tezkeresi için 'Millet İttifakı' hamlesi mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Akşener'le bugün Meclis'e gelen Libya tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu.





Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Libya tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşmelerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç da hazır bulundu. Her iki görüşmenin ardından liderler açıklama yapmadı.





Ne olmuştu?





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM'ye gönderdiği tezkerede Meclis'ten Libya'ya bir yıllığına asker gönderilmesine izin vermesini talep etti.





TBMM Başkanı Mustafa Şentop da tezkerenin TBMM'ye gelmesinin ardından konuyu görüşmek üzere TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.





Ana muhalefet partisi CHP ve HDP Libya tezkeresine karşı çıkıyor.





AKP'nin yanı sıra MHP de tezkereyi destekliyor.





Tezkerenin geçmesi için TBMM'de salt çoğunluk gerekiyor. AKP ve MHP'nin sandalye sayısı salt çoğunluğun üzerinde.