Libya tezkeresi Meclis’te kabul edildi

Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda TSK unsurlarının Libya'ya gönderilmesine ilişkin tezkerenin süresi görüşüldü. Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkere kabul edildi.







Tezkere ile Libya'da Ulusal Mütabakat Hükümeti (UMH) tarafından talep edilen desteğin sürdürülmesi sağlanıyor. Sınır, miktar ve zamanı Erdoğan tarafından belirlenecek şekilde, TSK'nin Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesinin, bu kuvvetlerin Erdoğan'ın belirleyeceği esaslara göre kullanılmasının yetkisi veriliyor.





Libya tezkeresi 2 Ocak 2020’de TBMM Genel Kurulu’nda CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin muhalefetiyle, AKP ve MHP’nin ise oy çokluğuyla kabul edilmişti. TBMM’nin 1238 No'lu kararına dönüşmesiyle Cumhurnbaşkanı Erdoğan’a bir yıl süreyle Libya’da TSK’yi görevlendirme yetkisi verilmişti.