Tezkere Meclis'te: TSK, Libya yolcusu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kuzey Afrika ülkesi Libya’da konuşlanmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.





Tatilde olan Meclis Genel Kurulu, 2 Ocak 2020 Perşembe günü tezkerenin müzakere etmek üzere olağanüstü toplanacak.







LİBYA TEZKERESİNDE UCU AÇIK MADDELERLE ERDOĞAN'A SINIRSIZ YETKİ!





Anayasanın 92'inci maddesine istinat edilen tezkerede "'Hudut, şumul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde...." ifadesi dikkat çekti.





Tezkerede geçen "Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) talepleri doğrultusunda destek" ifadesi "muğlak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ucu açık bir yetki veriyor" şeklinde yorumlandı.





Tezkerede gönderilecek asker sayısı, birlik tipi, verilecek görevler ve süre ise belli değil.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve İyi Parti'nin "Hayır" oyu kullanacağını belirttiği Libya Tezkerenin tam metni şöyle:



