Samanyolu Haber /Dünya / Libya: 'Türk askerinin sonu gelecek' /18 Ocak 2020 11:43

Libya: 'Türk askerinin sonu gelecek'

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye'nin tezkere kararına ilişkin küstah bir açıklamaya imza atarak "Trablus sahillerinde Türk askerlerinin sonu gelecek" dedi.

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Türkiye karşıtı olan darbeci General Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye'nin olası askeri müdahalesi ve Zuveytine'de bulunan petrol kuyusunun, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) gelir sağladığı gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin açıklamada bulundu. 

Sky News'in aktardığına göre düzenlediği basın toplantısında "Öfkeli kitleler petrol sahalarında üretimi durdurdu" diyen Mismari, "Genel Komutanlığımız, Libya halkının egemenliği ve arzularından ödün vermeyecek" dedi. 

"TÜRK ASKERİNİN SONU GELECEK"

 Türkiye tarafının UMH'ye destek için Libya'ya asker gönderme yönündeki kararına bir kez daha tepki gösteren Mismari, "Trablus sahillerinde Türk askerlerinin sonu gelecek" diye konuştu. Sözcü, "Petrol limanlarını kapatan Libya halkıdır ve biz onları korumalıyız" diye ekledi.
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