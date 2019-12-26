"Libya, Türkiye'den resmen asker istedi" iddiası

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den deniz, kara ve hava askeri desteği talep etti.



Reuters'ın duyurduğu habere göre Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı.





NE OLMUŞTU?





Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye’nin desteklediği Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti’nin İçişleri Bakanı Fathi Başağa, Başkent Trablus’ta çatışmaların yoğunlaşması durumunda Türkiye’den askeri destek isteyeceklerini açıklamıştı. Tunus’ta gazetecilere açıklama yapan Başağa, “Eğer çatışmalar yoğunlaşırsa, Trablus’u ve Trablus’ta yaşayanları koruma hakkımız var” ifadelerini kullanmıştı.





Başağa, savaş halinde oldukları rakipleri General Halife Hafter’in Trablus’a saldırılarının tırmanması halinde, Türkiye’den resmen askeri destek isteyeceklerini söyledi. Başağa, “Paralı askerlerin hayaletlerini kovmak için Türkiye hükümetine resmen başvururuz” demişti. Başağa, Türkiye, Tunus ve Cezayir’le önümüzdeki günlerde işbirliğini derinleştireceklerini de söylemişti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Tunus’a sürpriz ziyarette bulunmuştu. General Hafter’in çoğu eski Libya askeri olan ordusu Trablus’a yönelik saldırılarını son dönemde artırmıştı. Türkiye, BM’nin tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve güvenlik-askeri işbirliği anlaşmaları imzalamıştı.



