Libya’ya gönderilen ÖSO militanları İtalya’ya kaçıyor iddiası

Berlin'de her ne kadar 55 maddelik bir mutabakat imzalansa da bunun sahada uygulanması konusunda soru işaretleri var.





Özellikle Ankara'nın Libya'ya gönderdiği ortaya çıkan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanları tartışma konusu.





Al Watan'ın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) raporuna dayandırdığı haberine göre, sayıları 2 bin 400 olarak açıklanan ÖSO militanlarının Libya'ya gönderildiği ve son günlerde silahlarını bırakarak kaçtığı iddia edildi.





Haberde, "Libya'da savaşmaya başlayan bazı cihatçılar, bölgeyi terk ederek İtalya'ya kaçtılar" ifadesi kullanılıyor.





Rapora göre, bin 200 savaşçının daha önümüzdeki haftalarda Libya'ya doğru yola çıkması bekleniyor.





Silahlarını bırakan milislerin önemli bir kısmının Avrupa Birliği üyesi ülkelere ulaşmak için Cezayir’e kaçtığı öne sürülüyor.





SOHR, şu ana kadar ÖSO üyelerinden 17’sinin ise AB topraklarına ulaşarak İtalya’dan sığınma talebinde bulunduğunu iddia etti.





Gözlemevi, bu bilgiye cihatçıların Suriye’de yaşayan aileleri üzerinden ulaştıklarını söylüyor.





Ankara, Libya'da muharip asker kullanılmayacağını belirterek ÖSO militanlarının bölgede konuşlandırılacağının mesajını vermişti.





Sosyal medyaya sızan birçok görüntü de THY aracılığı ile bu militanların Libya'ya transfer edildiği görülüyordu.