Libya’ya gönderilen paralı askerlerin nihai rotası...

Bir süredir çeşitli kaynaklardan Türkiye’nin Libya’ya paralı askerler göndermekte zorlama yöntemlere başvurduğuna dair bilgiler geliyordu. Türkiye Rusya’yı Wagner isimli paralı asker grubuyla Libya Ulusal Ordusu’nu desteklediği için eleştirirken, Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) desteklemek üzere gönderdiği yabancı paralı askerlere 2 bin dolar maaş ve Türk vatandaşlığı vaat ettiğine Arap basınında yer verilmişti. Mısırlı bağımsız gazetecilerin çıkardığı Hafryat haber sitesi, geçtiğimiz haftalarda Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin Libya’daki askerlerle ilgili bir raporunu paylaştı. Rapor, Türkiye’nin Libya’ya Suriye’den naklettiği paralı askerlerin bir bölümü cepheden kaçtığı ve Roma’ya yöneldiğini bildiriyor.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Özgür Suriye Ordusu savaşçılarının ailelerinden gelen bilgilere göre İtalya’ya geçerek iltica talebinde bulunanlar var. Bazılarının Cezayir’e geçerek AB ülkelerine ulaşmaya çalıştığı söyleniyor. Türkiye’nin savaşmaktan kaçınan askerlerin parasını kestiği, yerinden edilmişlerin barındığı kamplarda zorla insanları Libya seferine kaydetmeye çalıştığı ileri sürülüyor. Cephede ölen paralı askerlerin tabutlarının Trablus’tan İdlib’e ve Gaziantep’e sevk edildiği de gelen haberler arasında.





Önceki gün aynı site, Fransız Le Monde gazetesinden Suriye’den Libya’ya gönderilen binlerce paralı askerin İtalya’ya kaçtığı haberini aktardı. Libya Ulusal Ordusu’nu desteklediği bilinen Fransa’nın bu haberde UMH’ye karşı daha yumuşak bir tutumu olan İtalya’yı Türkiye’ye karşı uyarması dikkat çekiyor. Öte yandan Türkiye Avrupa Birliği’ne İdlib’den gelen sığınmacıların Avrupa’ya akın etmelerine engel olduğunu söylerken aynı insanların Libya üzerinden Avrupa’ya girişine sebep olması ironik bulunuyor.





Hafryat sitesi, Arap Baharı olarak nitelendirilen hareket sonucu Libya'da iktidardan indirilen Muammer Kaddafi döneminde Libya'nın, paralı askerlerin kullanılması ve finansmanına karşı 1977 tarihli ilk uluslararası anlaşmayı imzalayan Afrika Birliği’nin üyesi olduğunu hatırlatıyor.