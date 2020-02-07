Libya’ya silah taşıyan geminin kaptanı İtalya’ya sığındı: ‘Silahları Türkiye gönderdi’

Ayrıca Arap Basınına göre Lübnan makamları silahlarla ilgili Türkiye'den bilgi talep etti.

Al Masdar’da yer alan bir habere göre Libya’ya silah taşıyan bir Lübnan gemisi arızalandı. Bunun üzerine gemi, İtalya’nın Cenova limanına yanaştı. Geminin ikinci kaptanı İtalya’dan sığınma talep etti.

Libya’da doğuda bulunan Halife Hafter güçlerine karşı Trablus hükümetine destek veren Türkiye, ülkeye cihatçı sevkiyatının yanı sıra ambargo kararlarına rağmen silah göndermesiyle de gündemde.

Libya Marsad gazetesi ise, İtalyan haber ajansı Nova’ya dayandırdığı haberinde geçtiğimiz günlerde Fransız askeri kaynakların Türkiye’den Libya’ya kaçak silah götürdüğünü öne sürdükleri Lübnan bandıralı Pana gemisinde görevli bir kaptanın, İtalya’dan sığınma karşılığında silah kaçakçılığıyla ilgili bilgi vermek istediğini yazdı.





Habere göre teknik bir arızadan dolayı Cenova Limanı’na resmi giriş yapan ve bakım yapılan gemide bulunan üçüncü kaptanın gemiden çıkarak İtalyan makamlarına bir olay anlatmak istediğini söyledi. Sahil Devriye Polisi’ne götürülen genç denizci sığınma talebinin kabul edilmesine karşılık olarak Türkiye ile Libya arasında kaçak silah ticareti yapan Lübnan bandıralı gemide gördüklerini anlatacağını söyledi.





Bunun üzerine Cenova Mafya ile Mücadele Direktörlüğü ve Özel Operasyonlar Birimi’nin devreye girdiği belirtiliyor. Habere göre gemi şu anda ülkenin güneyindeki Messina Limanı’nda demirli olan bulunuyor ve İtalyan yetkililer üçüncü kaptanın verdiği görüntüler ve ifadeleriin gerçek olup olmadığının tespiti için araştırma yapıyor.





Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geminin içinden çekildiği öne sürülen görüntülerde tankların yanı sıra pek çok silah görülüyor. Geminin sahibi olarak görülen kişinin düzenlediği belgeye göre Avrupa’ya nakledilmesi gereken silanların geri çevrilmesinden dolayı Kuzey Afrika’daki bir ülkeye gönderilmesinin kararlaştırıldığı belirtiliyor.





Habere göre belgenin düzenleme tarihi olarak ise büyük ihtimalle Fransız askeri kaynaklarının geminin fotoğrafını Türk firkateyni eşliğinde Libya’ya gittiği 28 Ocak öncesine dayanıyor.





Libya’ya yapılan silah sevkiyatları daha önce Birleşmiş Milletler’in (BM) raporunda yer almıştı. Raporda, Türkiye, Ürdün ve BAE’nin BM ambargosunu ihlal ederek düzenli ve aleni bir şekilde Libya’ya silah sevkiyatı yaptığına yer verilmişti.





Raporda "Ürdün, Türkiye ve BAE'nin rutin bir şekilde ve kısmen kaynağı gizlemek için özel bir çaba göstermeden aleni olarak silah sevkiyatı yaptığı ve bunun BM ambargosunun ihlali anlamına geldiği" belirtilmişti. Aynı raporda Trablus hükümetine sevkiyatların ağırlıklı olarak Türkiye'den yapıldığına dikkat çekilmişti.





Libya’da taraflar arasında kalıcı siyasi çözüm için Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan zirvede, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu uluslararası katılımcılar silah ambargosu konusunda anlaşmaya varmıştı.