Libya'da ateşkes beklerken yeni cephe açıldı

Misrata'da Trablus hükûmetini destekleyen güçler ile Libya Ulusal Ordusu arasında çatışma çıktı. Libya Ulusal Ordusu sözcüsü, çatışmada iki savaşçılarının öldüğünü ve sekizinin yaralandığını duyurdu.







"Savaşın her cephede sertleştiğini" ifade eden sözcü Ahmed Mismari, bu gelişmeden "Libya'ya asker gönderme kararı aldığı için" Tayyip Erdoğan'ın sorumlu olduğunu söyledi.





Birleşmiş Milletler Libya Misyonu, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na iki füze atıldığını duyurdu. Saldırıda 2 sivil yaralanırken havalimanındaki pist ve binalar zarar gördü.





BM'nin açıklamasında saldırı ile ilgili olarak kimseye suçlama yöneltilmedi. Mitiga Havalimanı genelde Trablus hükûmetinin Türk yapımı insansız hava araçlarını havalandırması için kullanılıyor.