Samanyolu Haber /Dünya / Libya'da ateşkes görüşmeleri askıya alındı /19 Şubat 2020 10:30

Libya'da ateşkes görüşmeleri askıya alındı

Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter güçlerinin Trablus limanına saldırısı sonrası görüşmelerden çekildi

SHABER3.COM

Libya'da Halife Hafter güçlerinin Trablus limanına düzenlediği füze saldırısı sonrası Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, ateşkes görüşmelerini askıya aldı.

Libya Sağlık Bakanlığı,  Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus limanına düzenlediği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Reuters'ın geçtiği habere göre, Trablus limanına düzenlenen saldırı sonrası Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ateşkes görüşmelerini askıya aldığı belirtildi.
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