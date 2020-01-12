Libya'da ateşkes... Hafter güçleri durdu

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.







Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da 12 Ocak Cumartesi gecesi yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başlayacak şekilde "koşulsuz" ateşkes çağrısı yapmıştı.





Hafter iki gün önce Türkiye ve Rusya'nın yaptığı ateşkes çağrısını reddetmişti.





Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi ise Ankara ve Moskova'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.





Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, cumartesi günü yaptığı açıklamada ateşkese ilişkin, "Hafter güçlerini çekmeden bu olmaz çünkü daha önceki tecrübelerimize dayanarak kendisine güvenmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.





Seyyac İtalyan mevkidaşıyla bir araya geldiği Roma'da, "Rusya ve Türkiye'nin, saldıran grubun geri çekilmesi şartıyla önerdikleri ateşkes girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu durum, karşı tarafın hareket tarzı sebebiyle çok uygun olacak gibi görünmüyor" şeklinde konuşmuştu.