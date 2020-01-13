Libya'da ateşkes koşulları sızdırıldı: Türk askeri ülkeye gelmesin

Libya'daki iç savaşa son verip siyasi süreci başlatmak amacıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan toplantıda sunulacağı iddia edilen ateşkes anlaşmasının taslak metni sızdırıldı. General Halife Hafter yanlısı El Arabiya kanalının yayımladığı metinde, Libya'ya Türkiye askeri gönderilmesinin durdurulması yönünde bir madde de yer alıyor.







Libya’daki iç savaşa son vermek için Rusya ve Türkiye’nin girişimiyle Moskova’da düzenlenen zirvede sunulacak ateşkes anlaşmasının taslağı sızdırıldı.





General Halife Hafter yanlısı olan El Arabiya kanalının Arapça sitesinde yayımlanan taslak metinde, ‘Libya’ya Türkiye askeri gönderilmesine son verilmesi’ maddesi dikkat çekiyor. Taslakta ayrıca, ateşkesin Birleşmiş Milletler gözetiminde devam ettirilmesi maddesi de yer alıyor.





El Arabiya’nın yayımladığı metindeki maddeler şöyle:





- Türkiye’nin Libya’ya asker göndermeyi durdurması,





- Ateşkesin uluslararası ve tarafsız bir kurum olarak Birleşmiş Milletler’in gözetiminde sürdürülmesi,





- Her iki tarafın da silahlı güçlerinin koşulsuz olarak kışlalarına geri dönmesi,





- Sadece siyasi bir çözüm aranması,





- Bazı silahlı milislerin silah bırakması,





- Görev ve yetkilerin Trablus ve Bingazi arasında paylaşılması,





- İç savaşın tarafları olan Fayez el Sarraj ile General Halife Hafter’in bağlayıcı bir anlaşma imzalaması ve bu anlaşmadan geri adım atmaması,





- Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’na terörle mücadele başta olmak üzere belirli görevler verilmesi, bu görevlerin Sarraj’la işbirliği içinde icra edilmesi,





- Libya’nın petrol ve doğalgaz kuyularının güvence altına alınması görevinin Ulusal Ordu’ya verilmesi, offshore noktaların uluslararası denetim altına girmesi.





MOSKOVA'DA KRİTİK TOPLANTI





Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantıya, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan katılıyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başbakanı Fayiz es Serrac ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter’in Moskova’ya vardıkları biliniyor. Rusya’nın Libya temas grubunun başkanı Lev Dengov bugün Moskova’da gerçekleşecek görüşmelerde Libyalı taraflar arasında bir barış anlaşması imzalanması olasılığının ve bu anlaşmanın içeriğinin ele alınacağını belirtmişti.



