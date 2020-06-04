Libya'da çatışmaların seyri değişti: Önemli havaalanı Hafter'in elinden çıktı

Türkiye'nin silah, asker ve militanlarıyla desteklediği Libya ordusu, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Trablus Uluslararası Havaalanı’nda kontrolü sağladığını duyurdu.







Yazılı bir açıklama yapan Libya ordusu resmi sözcüsü Albay Muhammed Kununu, “Askeri birliklerimiz Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü tamamen sağladı.” ifadelerini kullandı.





Kununu açıklamasında, Kasr bin Gaşir bölgesine doğru kaçan Halife Hafter’e bağlı milislerin peşine düştüklerini de açıklamasında vurguladı.





Libya ordusu dün Trablus Uluslararası Havaalanı’nı Hafter milislerinden geri almak için operasyon başlattığını duyurmuştu.





Bu açıklamadan kısa bir süre önce ise Birleşmiş Milletler (BM) taraflar arasında ateşkes görüşmelerinin başlayacağını belirtti ve bundan memnunluk duyduğunu dile getirdi.



