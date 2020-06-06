Libya'da dengeler değişti

Bloomberg'e konuşan iki diplomatın aktardığına göre General Halife Hafter, ilerleyen saatlerde Mısır lideri Abdülfettah es-Sisi ve Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) destekleyen Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih İsa ile bir törene katılacak.







Libya Ulusal Ordusu'nun geçen sene Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırı dün kuzeybatıdaki son kalesi olan Terhune'yi de kaybetmesiyle son buldu.





KAHİRE'DE MÜZAKERE YÜRÜTÜYOR





Hafter'in temsilcilerinin Mısır'ın başşehri Kahire'de siyasi bir süreçle ilgili müzakere yürüttüğü biliniyordu. Hafter geçmişte uzun süreli ateşkes anlaşmalarına imza atmaya yanaşmamıştı.





General Hafter, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.





Diplomatların aktardığına göre Salih'in planı savaşı sonlandırmak için başlatılacak siyasi dönemde mevcut UMH lideri Fayez Serraj'ın liderlik edeceği bir başkanlık konseyi kurulmasını ve bu konseye katılacak Libya'nın çeşitli bölgelerinden temsilciler belirlenmesi öngörüyor.





Diplomatlar Hafter'in de bugün tek bir çatı altında birleşmiş bir Libya mesajı vereceğini ifade etti.





KUZEY BATIDA HÂKİMİYETİ KAYBETTİ





Reuters'ın aktardığına göre Hafter'e bağlı güçlerin Trablus kuşatmasının çökmesinden faydalanan UMH güçleri, Libya'nın kuzeybatısının kontrolünü çoğunlukla sağladı.





Bu Hafter'e bağlı güçlerin geçen sene ele geçirdiği toprakların çoğunu kaybettiği anlamına geliyor.





Aynı haberde UMH'ye bağlı güçlerin güneye doğru hareket etmeye devam ettiği ve Libya Ulusal Ordusu'nun Tarhune'den sonra daha da doğuya; Sirte'ye ve Libya'nın merkezinde bulunan El Cufra hava üssüne çekildiği belirtiliyordu.