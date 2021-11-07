Samanyolu Haber /Dünya / Libya'da Dışişleri Bakanı görevden uzaklaştırıldı. /07 Kasım 2021 01:12

Libya'da Dışişleri Bakanı görevden uzaklaştırıldı.

Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Başkanlık Konseyi kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

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Libya Başkanlık Konseyi tarafından yayınlanan resmi kararda, Dışişleri Bakanı Necla Menguş’un ihtiyati olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Kararda, Menguş'un, 'Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı biçimde, dış politika konularında Başkanlık Konseyi ile koordinasyon sağlamadan hareket ederek idari kuralları çiğnemesi' nedeniyle uzaklaştırıldığı ifade edildi.
Menguş hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan kararda, söz konusu soruşturma tamamlanana kadar Menguş'a yurt dışına çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.
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