Libya'da görevdeyken ihraç edilen uzman çavuşlar hakkında yargıdan dikkat çeken karar

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı Libya Görev Grubu Komutanlığı’nda görevde oldukları sırada üstlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na (CİMER) şikayet ettikleri için ordudan ihraç edilen 56 uzman çavuştan ikisi için yürütmeyi durdurma kararı verdi.







Mahkeme, Milli Savunma Bakanlığı’nın ordudan ‘kendilerinden istifade edilemediği’ gerekçesiyle ihraç ettiği uzman çavuş Rıdvan K. ile Kemal Ç.’nin ihracına ilişkin alınan kararın durdurulmasını istedi.





İŞLEM HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Cumhuriyet'in haberine göre alınan kararda Milli Savunma Bakanlığı’nın uzman çavuşlara daha önceden disiplin cezası uygulamadığı veya ikazda bulunmadığı ve işlemin açıkça hukuka ve mevzuata aykırı olduğu vurgulandı. Kararda, ihraca ilişkin işlemlerin devam etmesi halinde uzman çavuşların uğradığı maddi ve manevi zararın dava artacağı, söz konusu işlemin sonlandırılması gerektiği belirtildi.





Uzman çavuşların avukatı Murat Doruk, karara ilişkin Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendirmede bulundu.





Avukat Doruk, uzman çavuşların yaşadıkları mobbing ve baskıyı oradaki askeri birlikten dışarı çıkamamaları ve Libya’da bir savcılık makamı bulunmamasından dolayı CİMER’e yazdıklarını, bulundukları bölükte askerlere baskı uygulayan yarbay ile üsteğmenden daha üst rütbeli bir komutan olmadığını ve başvurabilecekleri daha üst rütbeli bir komutanın olmaması sebebiyle CİMER’e başvurduklarını belirtti.





BAKANLIK BELGE SUNAMADI

Doruk, dava sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:





Bizim itiraz ve dava dilekçelerimiz doğrultusunda İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığına daha önce bir cezalarının olup olmadığıyla ilgili bilgi ve belge istedi. Tabii ki bu arkadaşlar yurt dışında kahramanca görev yaptıkları için gerek Suriye gerek Libya’da görev yaptıklarından dolayı herhangi bir cezaları yoktu. Bakanlık bu belgeleri sunamadı. Sunamayınca da İdare Mahkemeleri ‘kendilerinden istifade edilememe’ şartlarının oluşmadığını gerekçe göstererek bu işlemin devamı halinde maddi ve manevi kayıpların daha da artacağını ve geri dönülemez zararların oluşacağını belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.





“BU İDARİ İŞLEMİN KENDİLERİNE VERDİĞİ ZARARI ORTADAN KALDIRACAĞIZ”



İhraç edilen uzman çavuşların 3-4 yıllık personel olmasına rağmen sınır dışı harekat bölgelerinde aldığı 15-16 takdirname olduğu da belirten Doruk, “Bu uzman çavuşlar zaten başarılı oldukları için yurt dışı görevine gönderiliyor. İdari yargıda yürütme durdurma kararı verilmesi demek idari işlemin hukuka aykırı olduğundan ilerleyen süreçte davacının lehine bir sonuç çıkacağını gösterir. Biz de bu noktada bu kararları Milli Savunma Bakanlığı’na göndereceğiz. İlk aşamada 2 müvekkilimizin daha sonra da peyderpey bütün müvekkillerimizin 3 aylık bir sürede mesleklerine geri dönmelerini sağlayacağız. Bu idari işlemin kendilerine verdiği zararı ortadan kaldıracağız” şeklinde konuştu.



