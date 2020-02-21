Libya'da Hafter ateşkesi kabul etti, ama Türkiye'yi şart koştu

Arap Baharı sırasında Muammer Kaddafi’nin devrilmesi sonrasında kaosun dinmediği Libya’da sıcak bir gelişme yaşandı… Libya’nın doğusunu yöneten General Halife Hafter Rus haber ajansı RIA’ya konuştu.

Libya’da barış sağlamak için oluşturulan bütün diplomatik girişimlere itiraz eden ve her toplantıda masadan kalkan General Halife Hafter, ateşkes için hazır olduğunu söyledi.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne savaş açan General Hafter, ateşkes için bazı şartları olduğunu duyurdu. Hafter, Türk varlığının bölgeden ayrılmasının en önemli şartlardan biri olduğunu söyledi.





Hafter, “Ateşkes bazı şartların yerine getirilmesiyle oluşabilir. Suriyeli ve Türk paralı askerlerinin ayrılması, Türkiye’den Trablus’a silah yardımının ve Trablus’a para yardımının durdurulması bunlardan bazıları” dedi.