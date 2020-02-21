Samanyolu Haber /Dünya / Libya'da Hafter ateşkesi kabul etti, ama Türkiye'yi şart koştu /21 Şubat 2020 11:00

Libya'da Hafter ateşkesi kabul etti, ama Türkiye'yi şart koştu

Kaosun 9 yılı aşkın bir süredir bitmek bilmediği Libya'da general Halife Hafter açıklamalarda bulundu. Rus haber ajansı RIA'nın "son dakika" koduyla servis ettiği haberde Hafter'in, "Eğer taleplerimiz yerine getirilirse ateşkese hazırız." sözleri yer aldı. Hafter'in ateşkes şartları arasında "Türk askerlerinin bölgeden ayrılması" maddesi de var.

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Arap Baharı sırasında Muammer Kaddafi’nin devrilmesi sonrasında kaosun dinmediği Libya’da sıcak bir gelişme yaşandı… Libya’nın doğusunu yöneten General Halife Hafter Rus haber ajansı RIA’ya konuştu.

Libya’da barış sağlamak için oluşturulan bütün diplomatik girişimlere itiraz eden ve her toplantıda masadan kalkan General Halife Hafter, ateşkes için hazır olduğunu söyledi.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne savaş açan General Hafter, ateşkes için bazı şartları olduğunu duyurdu. Hafter, Türk varlığının bölgeden ayrılmasının en önemli şartlardan biri olduğunu söyledi.

Hafter, “Ateşkes bazı şartların yerine getirilmesiyle oluşabilir. Suriyeli ve Türk paralı askerlerinin ayrılması, Türkiye’den Trablus’a silah yardımının ve Trablus’a para yardımının durdurulması bunlardan bazıları” dedi.
Uluslararası kamuoyu tarafındna tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter’in Trablus’taki limanlara saldırı düzenlemesi ve 3 kişinin ölmesine sebep olan saldırıları sonrasında Birleşmiş Milletler’in organize ettiği görüşmeleri askıya almıştı.

ŞİDDET 2011’DEN BERİ BİTMİYOR

Libya'da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından uzlaşma ve istikrar sağlama çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Ülke, batıda Trablus merkezli Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğuda Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar arasında iktidar çatışmalarına sahne oluyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü ise yerel aşiretlerin elinde.

Hafter'e bağlı güçler nisan ayından bu yana Trablus'a doğru ilerlemeye çalışıyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti, geçen haftalarda Türkiye'den asker desteği istedi. Türkiye de Libya'ya asker göndermeye başladı. Hafter'e bağlı güçlerin BAE, Mısır ve Suudi Arabistan tarafından desteklendiği öne sürülüyor.
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