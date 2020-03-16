Samanyolu Haber /Gündem / Libya'da Havalimanı saldırısında hayatını kaybedenler arasında Türk askeri de var iddiası /16 Mart 2020 09:56

Libya'da Havalimanı saldırısında hayatını kaybedenler arasında Türk askeri de var iddiası

Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed el-Mismari, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na yönelik saldırıda birkaç Türk askerin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

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Libya’da Türkiye’nin destek verdiği Trablus Hükümeti’nin karşı cephesinde yer alan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed el-Mismari’den Mitiga Havalimanı saldırısına ilişkin açıklama geldi.

Sözcü Mismari, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na yönelik saldırıda birkaç Türk askerin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Sputnik’in haberine göre Mismari, "Son birkaç günde Trablus’taki Mitiga Havalimanı’nın askeri tesislerine saldırılarda bulunduk. Bu tesisler Misrata gruplarına değil, doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait. Radarlar ve hava savunma sistemleri imha edildi. Bu operasyon sonucu Türk askerler arasında kayıplar var” dedi.

Mismari, Libya Ulusal Ordusu'nun Misrata bölgesini hedef alarak askerî depolar da dahil olmak üzere her şeyi yok ettiğini söyledi.

Ordunun ateşkese uyduğunu ifade eden Mismari, operasyonların ise sadece Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait güçlerin provokasyonlarına karşılık yapıldığını savundu.

 
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