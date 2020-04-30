Samanyolu Haber /Dünya / Libya'da İrini operasyonu start aldı /30 Nisan 2020 00:27

Libya'da İrini operasyonu start aldı

Libya'da devam eden çatışmaları sonlandırmak adına Birleşmiş Milletler'in koyduğu silah ambargosunu denetleyecek İrini Operasyonu'nun start aldığı ifade edildi.

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Birleşmiş Milletler'in Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetleyecek “İrini Operasyonu” aktif hale geldi. Operasyon, Avrupa Birliği tarafından yürütülecek ve İtalya’nın başkenti Roma’dan yönetilecek.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ülkeler İrini Operasyonu konusunda 31 Mart tarihinde mutabakata varmıştı.

İtalya’nın başkenti Roma’dan yürütülecek operasyon özellikle Libya’ya yapılacak yasa dışı silah satışının engellenmesi, bu ülkenin açıklarındaki gemileri denetlemesi ve yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplaması bakımından önem taşıyor.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının beraberinde getirdiği olumsuzluklar ve üye ülkelerdeki anlaşmazlıkların aşılarak operasyonun başlatıldığını açıkladı.

Stano, operasyona ilişkin ilk etabın tamamlandığını, bu noktadan sonra daha fazla kaynak aktarımı için çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Stano, üye ülkelerin operasyon için 3 hava ve 3 deniz unsuru taahhüt ettiğini belirtti.

AB, BM Güvenlik Konseyinin silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart’ta “İrini” adı verilen bir operasyon başlatma kararı almıştı.

Hava, uydu ve deniz unsurlarından yararlanılacak operasyonla, silah ambargosunun denetlenmesinin yanı sıra Libya açıklarındaki gemilerin denetlemesi ve yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplaması da bekleniyor.

UMH KARŞI ÇIKIYOR

Trablus’daki Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac operasyona karşı çıkmıştı. Serrac, söz konusu operasyonun, Libya’nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e silah ve mühimmat ulaşan sınırları ve hava sahasının kontrolünü sağlamayı ihmal ettiğini açıklamıştı.
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