Samanyolu Haber /Dünya / Kritik Trablus savaşı: Türkiye'nin tanımadığı Hafter güçleri önemli mahallelere girdi /13 Aralık 2019 10:21

Kritik Trablus savaşı: Türkiye'nin tanımadığı Hafter güçleri önemli mahallelere girdi

Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolündeki Trablus'un 'kilit bölge ve mahallelerine' girdiklerini açıkladı.

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Libya Ulusal Ordusu lideri Sözcüsü Ahmed el-Mismari, yaptığı açıklamada "Trablus'un kilit bölge ve mahallerine girdik. Çatışmalarda onlarca Türk drone'u düşürüldü" dedi.

Sky News'in aktardığına göre Mismari, UMH'ye bağlı güçlere silah bırakma ve teslim olma çağrısında bulunarak, 'güvende olacaklarını garanti ettiklerini' belirtti.

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığı da açıklamasında "Trablus'un kurtarılmasına dönük operasyonda son aşamaya girdik" ifadelerine yer verdi.

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, gün içinde Trablus'u Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) ele geçirmeye yönelik operasyon başlattıklarını açıklamıştı.

Al Arabiya kanalı ise, Batılı diplomatların ülkenin kuzeybatısındaki Cenzur kentinde bir araya geldiğini ve ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye hazırlandığını iddia etti.

Tobruk’ta kendi hükümetini ve meclisini kurarak Trablus’taki BM tarafından tanınmış Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan Hafter ve güçleri ABD, Rusya, Mısır, Fransa ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin desteğini alıyor.
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