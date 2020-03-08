Libya'da ölen MİT'çi haberinde iki yazara daha tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.







Ağırel'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.





Yeniçağ gazetesi, Ağırel hakkında tutuklama kararı verildiğini aktarmıştı.





Yeni Yaşam gazetesinde Sorumlu Müdür Aydın Keser de sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı.





Ağırel, Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Keser ile birlikte Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun cenaze töreninin haberleştirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilmiş, üç isim adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.





Libya'da öldürülen MİT'çinin haberi sebebiyle ulusalcı odatv sitesi kapatılmış, bu sitenin idarecileri de iki gün önce tutuklanmıştı.