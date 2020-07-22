Libya'da 'savaş ilanı' açıklaması

Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Mısır parlamentosunun Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Libya'ya müdahale yetkisi vermesini 'savaş ilanı' olarak nitelendirdi.





UMH İçişleri Bakanı Başağa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mısır meclisinin, silahlı kuvvetlerini batı sınırının dışına göndermek için dün verdiği onay, Libya'ya savaş ilanıdır ve Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmalarının ihlalidir" ifadelerine yer verdi.





Başağa, "Sınırlarımızın içindeki yabancı bir gücü düşman güç sayarız. Ulusumuzun egemenliğini, güvenliğimizi ve hürriyetimizi savunmaktan tereddüt etmeyeceğimizi ilan ediyoruz" diye kaydetti.





Libya Meclisi: Kararı tamamen reddediyoruz





Başkent Trablus'taki Libya Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Meclisi'nin, 'meclis' kisvesine bürünen (Tobruk'taki Temsilciler Meclisi) ve Libya kabilelerini temsil ettiklerini iddia edenlerin gayrimeşru bir davetine dayanan kararını tamamen reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.





Mısır Meclisinin kararını ivedi bir şekilde kınama çağrısı yapılan açıklamada, Libya hükümetinden de "bu tehdide siyasi ve pratik olarak yanıt vermek için hazırlıklı olması ve uygun karşılığı vermek için her türlü seçeneği değerlendirmesi" istendi.





Mısır parlamentosu dün Sisi'ye, 'ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi' yönündeki tasarıyı onaylamıştı.