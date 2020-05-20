Libya'da süreç tersine döndü: Hafter'in hava savunma sistemi imha edildi

Libya Ordusu'nun yürüttüğü 'Öfke Volkanı Operasyonu' Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, Libya ordusuna ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), Terhune kentinde Hafter güçlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiğini söyledi.







Sosyal medyada ve yerel basında Libya ordusuna ait SİHA'nın bir hangarın içini vurduğu görüntüler paylaşıldı.





Libya ordusu, ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü Hafter güçlerindem geri almasının ardından, üste milislere BAE'nin temin ettiği aynı tipte bir hava savunma sistemini ele geçirdiklerini açıklamıştı.





Hafter: Trablus'un güneyinde çekilmeye başladık





Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed el-Mismari, ramazan ayının son günlerinde "başkent halkının daha adetlerine uygun bir bayram geçirmesi" gerekçesiyle "Trablus'un güneyindeki cephelerden gece yarısı itibarıyla 2-3 kilometre çekilmeye başladıklarını" duyurdu.