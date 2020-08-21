Libya'da sürpriz! Türkiye destekli Sarrac askeri faaliyetlerini durdurdu

Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti, ateşkes ilan etti. Başbakan Fayiz es-Serrac, Cufra ve Sirte'nin silahsızlandırılmasını istedi.





NTV'nin aktardığına göre, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi. Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini açıkladı. Serrac, ateşkesi duyurduğu açıklamada Mart ayında seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin ateşkes kararı hakkında açıklama yapan Başkanlık Konseyi, kararın arkasında "devam eden sonuçlar ve Covid-19 pandemisinin" olduğunu söyledi.

TÜRKİYE SARRAC'I DESTEKLİYOR





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler geçtiğimiz günlerde Libya'ya ziyaret gerçekleştirmiş ve bir dizi temasta bulunmuştu. Bu ülkede Türkiye'nin desteklediği Suriye'den getirilen maaşlı militanlar Sarrac hükümeti için savaşıyor, SADAT unsurları ve TSK'ya ait insansız hava araçları da bunlara destek veriyordu.







Afrika'nın petrol zengini ülkesi Libya, 2011'de başlayan iç savaşın ardından, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinin Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine karşı son yıllarda yürüttüğü savaş nedeniyle şiddet sarmalına sürüklenmişti.

